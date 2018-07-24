Evde bakım hizmeti ile vatandaşın yüzü gülüyor

65 yaş üzeri yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlar için başlatılan hizmette binlerce kişi Süleymanpaşa Belediyesinin varlığını yanında hissediyor. Hizmet kapsamında genel ev temizliğinden kişisel bakıma, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesinden Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi’nden her gün yemek tahsis edilmesine kadar tüm ihtiyaçlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince gideriliyor. Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde 4 kişiden oluşan uzman bir ekip, tamamen ücretsiz olarak vatandaşların yardımına koşarken, sosyal belediyecilik anlamında diğer belediyelere de örnek oluyor.

Aylık ortalama 200 yaşlı, engelli, kimsesiz veya bakıma muhtaç vatandaşın evde bakım hizmetini yerine getiren Süleymanpaşa Belediyesi, ayrıca ikinci el eşya bağışı yapan vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görerek yüzlerin gülmesini sağlıyor.