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Evde düzenekli saksıda kenevir yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir eve kurulan düzenekli çiçek saksısında kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir eve kurulan düzenekli çiçek saksısında kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde bir şahsın ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine S.C. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.


Aramada, Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek ve düzenek içerisinde çiçek saksısında 1,30 metre boyunda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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