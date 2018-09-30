Evde tedavi olan hastalara moral ziyareti

Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürlüğü, evlerde bulunan sağlık hastalarını, evlerinde ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde 11 ilçede toplam 18 Mobil Ekip ile Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Evde Sağlık Hizmetleri kuruldu. Bu Kapsamda, kalite ve verimliliğinin artırılması, sürekliliğinin sağlanması, sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyetin üst düzeye çıkarılması bakımından çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Atakan Eren evlerde ziyaretlerde bulundu.

Evlerde ziyaret edilen hastalar İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek, verilen desteklerden memnun olduklarını dile getirdi.