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03 Ağustos 2018 10:03

Evinde 11 köpek ve 7 kedi bakıyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir hayvansever, 10 yıldır evinde kedi ve köpeklerle yaşıyor.

Evinde 11 köpek ve 7 kedi bakıyor

03 Ağustos 2018 10:03


Almanya’da emekli olmasının ardından Türkiye’ye dönen Ümran Yoran, Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak’taki evinde 10 yıldır kedi ve köpeklerle yaşıyor.


Kedi ve köpeklerinin yaşamının vazgeçilmez parçası olduğunu söyleyen Yoran, "Ben bir nalbant kızıyım. Hayata gözümü açtığımdan beri hayvanlarla beraberim. Almanya’dan emekli olduktan sonra 10 yıldır memleketim Malkara ilçesinde yaşıyorum. Bundan sonra yapacağım iş yardıma muhtaç sokak hayvanlarına, çocuklara ve yaşlılara imkanlarım el verdikçe yardım eli uzatmak. Bunları pek dile getirmek istemiyorum. Özellikle zor durumda kalan hasta sokak hayvanlarını ameliyat ettiriyorum. Evimde 7 kedi ve 11 köpeğe bakıyorum. Bunların yanı sıra kendime ait yaptığım barınakta toplam 200 köpeğe bakıyorum. Hayvanları çok seviyorum" dedi.




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