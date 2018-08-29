Eximbank Çorlu irtibat bürosu açıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren ve ihracat yapan firmaların yararlanabileceği Türk Eximbank Çorlu irtibat bürosunun açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Çorlu TSO Eğitim Salonu’nda düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, odanın yöneticileri ve iş adamları katıldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada Tekirdağ il genelinde daha önce Çerkezköy’de bir irtibat ofisi açtıklarını kaydederek, "Burada açacağımız irtibat bürosu ile bölgede ihracat yapan sanayicilere ve KOBİ’lere destek vereceğiz. Geçen yıl ihracatçılara 39 milyar dolarlık finans desteği verdik. Bu yıl bu rakamı daha da arttırmaya çalışacağız. Açılışını yapacağımız büro ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki firmalar da uygulamaya koyduğumuz yeni ürün ve hizmetlerimiz konusunda daha hızlı bilgi sahibi olacak ve ihracatın finansmanı alanında bankamızın sunduğu düşük maliyetli kredi ve alacak sigortası imkanlarından faydalanarak, daha rahat, güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapma imkanına kavuşacaklar" dedi.

Çorlu’da açılan irtibat ofisinin 13. irtibat ofisi olduğunu dile getiren Yıldırım, 12 şube 13 de irtibat ofisi ile ihracatçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu irtibat ofisleri sayesinde firmalarımızın ihracata yönelmelerinin avantajları konusunda bilgileri kendileri ile paylaşıyoruz. 2017 yılında ihracatçılarımıza 39 milyar dolarlık finansman desteği vererek ihracatın yüzde 25’ine katkı sağladık. 2018 yılında ise bu desteğimizi yüzde 17’lik bir artışla 46 milyar dolara, ihracatı destekleme oranımızı da yüzde 27’ye yükselteceğiz. Kullandırdığımız döviz kredilerinde faiz oranlarını sabitledik. Çoğu bankalar faiz oranlarını yükseltirken biz aksine daha da düşürdük" diye konuştu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da Çorlu TSO olarak 900’ü sanayicilerden oluşan 7 bin üye, 900 sanayi üyeleri ile faaliyet gösterdiklerini belirterek, Çorlu’nun sanayi ve üretimde ülkenin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Volkan açılışı yapılacak olan Eximbank Çorlu irtibat bürosunun bölgedeki ihracata olumlu yönde katkılar sağlayacağını kaydetti.

Vali Ceylan’dan güçlü ve büyük Türkiye vurgusu

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise, Eximbank’ın geçtiğimizi yıl Çerkezköy’de bu yıl da Çorlu’da bir irtibat bürosu açtığını kaydederek, "Tekirdağ sanayi açısından ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayan bir il konumunda. Bizler bu ülkenin geleceği için birlikte üreterek, bize karşı oynanan oyunlara rağmen başaracağız, başarmak zorundayız. Güçlü ve büyük Türkiye olmak için bunu yapmak zorundayız" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Ceylan, Kaymakam Kılıç, Milletvekili Aygun, Genel Müdür Yıldırım, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ile diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek Türk Eximbank Çorlu irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.