‘Ezanı Güzel Okuma’ yarışması il finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası faaliyetleri kapsamında din görevlileri arasında “Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Cami’de yapılan yarışmada Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü Sohteoğlu Camii Müezzin-Kayyımı Ferit Ertürk birinci, Çerkezköy İlçe Müftülüğü Gazi Osman Paşa Mahallesi Camii Müezzin-Kayyımı Mehmet Tosun ikinci, Çorlu İlçe Müftülüğü Şeyh Sinan Mahallesi Camii Vekil İmam-Hatibi Burhan Bilim üçüncü ve Malkar İlçe Müftülüğü Balabancık Mahallesi Merkez Camii İmam-Hatibi Erkan Durgür ise dördüncü oldu.

Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.