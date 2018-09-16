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Fabrikada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde çalıştığı fabrikanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı fabrikanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında güvenlik kameralarının kablosunu çekmek için binanın çatısına çıkan Cengiz Fedakar (38) adlı işçi yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılınca büyük bir gürültü meydana geldi. Durumu fark eden fabrikanın diğer çalışanları durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çatıdan indirilen işçi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Cengiz Fedakar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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