Fabrikalara sürekli emisyon ölçümü

Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ’da hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği kapsamında, kirletici vasfı yüksek tesislerin baca gazı değerleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 gün 24 saat olarak hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Tekirdağ’da 29 adet işletmenin 31 bacasında sürekli emisyon ölçüm cihazı kurulmuş olup, karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO2), azotoksitler (NOx), hidrojenklorür (HCl), hidrojenflorür (HF), toplam organik karbon (TOC) ve toz gibi parametreler on-line olarak izlenmekte, kirliliğin tespiti halinde anında müdahale edilmekte, işletmeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmakta ve idari işlemler tahsis edilmektedir. Ayrıca, müdürlüğümüzce periyodik olarak sürekli emisyon ölçüm cihazlarının fiziksel yeterliliklerinin devamı ve yazılımları yerinde kontrol edilmektedir" denildi.