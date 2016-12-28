Fakülte birincilerine YÖK’ten kutlama belgesi

2016-2017 eğitim-öğretim yılı üniversite tercih döneminde Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) tercih ederek fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından tebrik mektubu gönderildi.

YÖK’ün öğrencilere gönderdiği belgeler, Rektörlük Senato Toplantısı öncesinde düzenlenen törenle öğrencilere takdim edildi. Törende, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, birinci öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diledi.

İlahiyat Fakültesi birincisi Adem Bölükbaşı, Tıp Fakültesi birincisi Utku Mert Ak, Çorlu Mühendislik Fakültesi birincisi Simay Hatipoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Sara Atam ve Veteriner Fakültesi birincisi Görkem Taşçı’ya kutlama belgeleri takdim edildi.

Törende NKÜ Senato Üyelerinin yanı sıra Kosova Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marjan Dema, Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ass. Dr. Afrim Hoti, Priştine Üniversitesi Genel Sekteri Esat Kelmendi de bulundu.