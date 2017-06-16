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16 Haziran 2017 19:53

Feci kaza kameralara yansıdı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde facianın eşiğinden dönülen ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Feci kaza kameralara yansıdı

16 Haziran 2017 19:53


Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Mevkii Ağır Bakım Işıklı Kavşak yakınında meydana geldi. Sanayi sitesi içerisindeki Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde seyreden ve İstanbul yönüne gitmekte olan O.A. idaresindeki 59 YV 280 plakalı kapalı kasa kamyonet, önce 35 VBM 36 plakalı otomobile ardından da refüjü aşarak araç servisi önünde park halinde bulunan 59 TV 619 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.A.’yı ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kazanın oluş şekliyle ilgili olarak inceleme başlattı.


Yaşanan kaza ve kaza sonrası yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.




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