Feci kaza kameralara yansıdı

Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Mevkii Ağır Bakım Işıklı Kavşak yakınında meydana geldi. Sanayi sitesi içerisindeki Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde seyreden ve İstanbul yönüne gitmekte olan O.A. idaresindeki 59 YV 280 plakalı kapalı kasa kamyonet, önce 35 VBM 36 plakalı otomobile ardından da refüjü aşarak araç servisi önünde park halinde bulunan 59 TV 619 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.A.’yı ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kazanın oluş şekliyle ilgili olarak inceleme başlattı.

Yaşanan kaza ve kaza sonrası yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.