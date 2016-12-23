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23 Aralık 2016 17:27

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Başkan Albayrak’a brifing verdi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Başkan Albayrak’a brifing verdi

23 Aralık 2016 17:27

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daire başkanlıkları ile değerlendirme toplantıları kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığından brifing aldı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Albayrak’a, 2016 yılı genelindeki faaliyetler ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil tarafından bir sunum yapıldı.
Toplantıya, Başkan Albayrak ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Ünsal, Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Yrd. Doç. Dr. Elif Atayman ve Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı katıldı.



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