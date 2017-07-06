Fen Lisesinde sona gelindi

Temeli geçtiğimiz yıl Haziran ayında atılan Ahmet-Seval Çetin Fen Lisesinde son viraja girildi. Dün Çetin Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin beraberindeki Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş incelemelerde bulundu. Okul inşaatını gezen heyet, ardından okulun son durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Toplantıda ilk olarak konuşan Çetin Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, okulun bitme aşamasına yaklaştıkça heyecanlandıklarını kaydetti. Bölgenin ihtiyaçlarından olan Fen Lisesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Çetin, “Saygıdeğer Milletvekillerimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Kaymakamımız Atilla Selami Abban ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de yoğun çalışmaları neticesinde hızla ilerleyen okulumuz, öğrencilerimizin de tercihlerine açıldı. Gayet mutlu ve gururluyuz. Bu okuldan inşallah geleceğin mimarları, doktorları, mühendisleri yetişecek. Ben eşimle beraber bu okulu yapıp geriye çekilmeyeceğiz. Bir hayırsever olarak okulumuzun bittikten sonraki ihtiyaçlarını da karşılayacağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise, Tekirdağ’da en çok göçü Çerkezköy ve Kapaklı’nın aldığını vurgulayarak buna bağlı olarak derslik ihtiyacının da doğduğunu söyledi. Ulusan, “Yoğun göç alan ilçelerimizdeki derslik ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bağlamda özellikle Çerkezköy’de derslik ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar 876 yeni derslik kazandırılarak il genelinde tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ulusan Tekirdağ merkez ve Çorlu’nun ardından Çerkezköy’de yapılan Fen Lisesinin il genelinde üçüncü olduğunu kaydetti. Bölgenin büyük bir ihtiyacının karşılandığını kaydeden Ulusan, hemen yanı başında yapılan Sosyal Bilimler Lisesinin de tamamlandıktan sonra Ambardere mevkisindeki eğitim kampüsü alanına İmam Hatip Lisesi ve pansiyon yapılacağının müjdesini verdi.

Son olarak konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Fen Lisesinin yapılacağını duyduğunda heyecanlandığını kaydetti. Gümüş, hayırsever çift Ahmet-Seval Çetin’e teşekkür etti ve okulun özel güvenlik ihtiyacının da Çetin Group tarafından karşılanacağını söyledi.