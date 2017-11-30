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30 Kasım 2017 14:01

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Tekirdağ’da

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği kahvaltına programına katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Tekirdağ’da

30 Kasım 2017 14:01

Başkan Yıldırım daha sonra ’1907 okul 1907 pota’ projesi kapsamında pota yapılan okula ziyarette bulundu.


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetici Şekip Mosturoğlu Çerkezköy Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Burada ’1 milyon üye’ temsilcileri ile görüşen Başkan Yıldırım, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı’ya ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’ya forma hediye etti. Kahvaltı programının ardından Çerkezköy Belediyesi’ne giden Yıldırım, burada da Belediye Başkanı Vahap Akay ile sohbet etti.


Başkan Yıldırım, son olarak Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan bir okula ’1907 okul 1907 pota’ projesi kapsamında pota yapılan okula ziyarette bulundu ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.




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