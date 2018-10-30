Ferhat Göçer Çorlu'da sahne aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorlu ilçesindeki Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen Ferhat Göçer konserine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, davetliler ve çok sayıda Çorlulu müziksever katıldı.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca etkileyici performansı ile Çorlululara unutulmaz bir gece yaşatan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını vatandaşlarla bir ağızdan söyledi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun tavan yaptığı konserde Çorlulu vatandaşlar, Ferhat Göçer'in şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Konserin sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ferhat Göçer'in böylesine anlamlı bir günde Çorlu'da bulunmasından dolayı memnun olduklarını ifade ederek sanatçıya çiçek takdim etti.

Görsel şölene dönüşen havai fişek gösterilerinin de yapıldığı konser öncesi fener alayı düzenlendi. Marşlar eşliğinde Atatürk Heykel Meydanı'ndan konser alanına kadar ellerinde meşalelerle yürüyen binlerce vatandaş, Cumhuriyet değerleri ile yüce önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırasına sahip çıktı.