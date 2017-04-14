FETÖ’den gözaltına alınan 10 asker daha adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 87 kişi gözaltına alınmıştı. 87 askerden 10’unun daha emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan dün adliyeye çıkarılan 22 askerden A.Ö., A.U., B.B., C.B., E.M., F.G., H.A., H.E., İ.A., İ.D., M.O., M.E., M.E., M.Ö., M.Ö. ve S.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.