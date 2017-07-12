FETÖ’nün ’öğretmen yapılanması’ davasında 2 sanığa tahliye

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya 7’si tutuklu 19 sanık katıldı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında hazırlanan 118 sayfalık iddianame okundu. İddianamede, 7’si tutuklu 19 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, duruşmada M.A.Ü. ve E.A. adlı sanıkların tahliyesine, tutuksuz yargılanan E.T.’nin ise tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti tarafından tutuksuz sanıkların adli kontrol şartı kararı kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.