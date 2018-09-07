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07 Eylül 2018 16:31

Fikret Orman’a Tekirdağ’da sevgi seli

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tekirdağ’a gelerek Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği’nin yeni yerinin açılışını yaptı.

Fikret Orman’a Tekirdağ’da sevgi seli

07 Eylül 2018 16:31

Açılışta vatandaşlar Başkan Orman ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.


Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tekirdağ’da Beşiktaşlılar Derneği’nin açılışını yaptı. İlk olarak Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası’na geçerek, Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulundan bilgi alan Orman, ardından Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği’nin açılış kokteyline katılıp, derneğin açılış kurdelesini kesiti.


Açılışta bir konuşma yapan Başkan Orman, “Hepinizi şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı olsun, Atakan ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarını tebrik ediyorum. Epey bir emek dökmüşler, inşallah hayırlara vesile olsun. İnşallah, burada güzel günleriniz geçsin. Bizim de size güzel günleri yaşatacak zamanımız, enerjimiz olsun. Hep beraber iyi mutlu günler olsun” dedi. Başkan Orman, açılıştan sonra taraftarlarla fotoğraf çekerek, formalarını imzaladı.


Fikret Orman’a Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da eşlik etti.




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