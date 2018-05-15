Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çerkezköy’de bir araya gelen siyasi partiler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Saat 14.00’da Çerkezköy Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ercan Tanışık, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, Çerkezköy İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haluk Demir ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çerkezköy Enesler İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Kaya tarafından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Çerkezköy Enesler İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni Abdullah Olgun tarafından basın açıklaması okundu.

"Yok hükmündedir"

Olgun, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemeyeceğini kaydederek, "Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş; bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulu’nun ve İslam İş Birliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Orta Doğu’da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

"Lanetliyoruz"

55 Filistinli’nin şehadeti ve yüzlerce masumun yaralanmasıyla sonuçlanan eylemleri lanetlediklerini ifade eden Olgun açıklamasının "ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Basın açıklamasının devamında ise "Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs’ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken; işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiş; dökülen binlerce masum Filistinli’nin kanında ABD’nin de dahlini doğurmuştur. Bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmaktayız ki: İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir. Buna asla sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" denildi.

Basın açıklamasının ardından ilçe müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, gıyabi cenaze kıldırdı. Namazın ardından yapılan dua ile program sona erdi.