Fırtınanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Vatandaşlar fırtınalı geceyi anlatarak çok korktuklarını dile getirdi.

Tekirdağ’da dün akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağışla birlikte merkez ilçe Süleymanpaşa’nın bazı bölgelerinde su baskınları yaşandı. Yağış ve fırtına sırasında ağaçlar devrildi ve bazı evlerin çatısı uçtu.

Gece boyunca etkili olan yağışın verdiği maddi hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel nedeniyle yollarda ve refüjlerde kopmalar oluşurken, bazı duvarların demir parmaklıklarının kopup yollara savrulduğu gözlendi.

Yağış ve fırtına anında zor durumda kalan vatandaşlar, gece boyunca yaşadıkları zorlukları anlattı.

"Nasıl kaçacağımızı bilemedik"

Yağışın etkili olduğu geceyi anlatan İbrahim Kardeş isimli vatandaş, "Dün gece aşırı yağmurluydu, nasıl kaçacağımızı bilemedik. İtfaiye ekiplerini çağırdık. Allah’tan geldiler yardım ettiler ve bayağı bir uğraştılar. Onların da yardımıyla atlattık. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Allah’ın takdiri yine de bilemeyiz" dedi.

"Gök gürültüsü olunca tamam dedim gidiyoruz artık dedim"

Kurulu çadırlarlarda dükkanı su basan Sevgi Kuş isimli vatandaş ise, "Dün gece insanların bağrışları, gürültü vardı. Yani Allah’tan gelen bir şey kimsenin alakası yok ama. Çok berbat oldu yani o gök gürültüsü olunca tamam dedim gidiyoruz artık dedim. Oğlan ‘Al hırkanı çık hiçbir şeye bakma anne. Bin arabaya gel’ dedi. Ama mal canın yongası insan bırakamıyor ki" ifadelerini kaydetti.

"Çok korktuk"

Dükkanı su basan Fikri Kuş isimli vatandaş da gece fırtınanın etkili olduğunu anlatarak, "Baya bir zayiat oldu. Çok korktuk korkmak demek ne kelime, 15-20 dakika daha sürse çadırlar bile gidebilirdi. Yani 5-10 dakika daha sürse çadırı terk edebilirdik" diye konuştu.

TESKİ ve belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile su basan evlerdeki temizleme çalışmalarını sürdürüyor.