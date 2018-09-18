Fotovoltaik Sistem Kurulumu Eğitimi Tekirdağ'da Başladı

Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi organizasyonuyla düzenlenen Fotovoltaik Sistem Kurulumu Eğitiminin ikincisi Tekirdağ'da yapılıyor.

Tekirdağ'da yapılacak olan Fotovoltaik Sistem Kurulumu Eğitimiyle güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar Kilowatt saat /yıl olan, bol güneş alan ülkelerde gelecek vadeden uzun dönemli ve büyük ölçekli, yenilenebilir enerji üretimi sunan bir teknoloji sistemini öğrenecek. Eğitimle ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ,“ Son dönemde ülkemizde enerji yatırımlarında hızlı bir artışın olduğu hepimizin malumu. Fotovoltaik teknolojisi, özellikle ülkemiz gibi güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar Kilowatt saat /yıl olan, bol güneş alan ülkelerde gelecek vadeden uzun dönemli ve büyük ölçekli, yenilenebilir enerji üretimi sunan bir teknolojidir. Fotovoltaik enerji gelecekte geniş pazar payına sahip önemli bir enerji üretim yöntemi olacaktır” dedi.

“Trakya Bölgemizin tamamında vermeyi planlıyoruz”

Eğitimi daha önce Kırklareli'nde verdikleri ve bütün Trakya bölgesine vermeyi planladıkların aktaran Şahin, “Bu sektörde çalışacak “Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli”nin, 40 saatten az olmamak üzere uygulama ve bakım konusunda eğitimli/sertifikalı olması gerekmektedir. Bu doğrultuda bölgemizde bu alanda bir farkındalık oluşturmak, yenilenebilir enerjide bölgemizin avantajlarını değerlendirmek, güneş enerji sistemleri alanında uygulama sayısının ve enerji yatırımlarının artırılması ve bölgemizi yenilebilir enerji üretiminde ön plana çıkarmak amacıyla “Fotovoltaik Sistem Kurulumu Eğitimi”ni Tekirdağ Yatırım Destek Ofisimiz aracılığıyla organize ettik. Daha evvel Kırklareli ilinde gerçekleştirilen bu eğitimi, Trakya Bölgemizin tamamında vermeyi planlıyoruz. Eğitimde GES Temelleri, fotovoltaik sistemlerin bileşenleri, fotovoltaik sistemler ve güneş santralleri, mevzuat bilgisi, GES ön fizibilite, GES proje ve tasarım parametreleri, sistem tasarımı ve hesaplama örneklerine ilişkin bilgiler paylaşılacak. Eğitimin tüm katılımcılar için verimli geçmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

50'nin üzerinde kursiyerin yer aldığı eğitimde katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra iyi uygulama örneklerini de inceleme fırsatı bulacak. İlki 17-22 Eylül tarihlerinde Trakya Kalkınma Ajansı merkez binasında düzenlenen “Fotovoltaik Sistem Kurulumu Eğitimi”nin ikincisi 24-29 Eylül tarihlerinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek.