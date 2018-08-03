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03 Ağustos 2018 13:40

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonet ışıkta duran araçlara daldı.

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı

03 Ağustos 2018 13:40

Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Hürriyet Mahallesi Tekirdağ-İstanbul karayolu üzeri İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre freni patlayan 34 UY 3247 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta duran 3 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında freni boşalan kamyonette bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi yaralandı.



Kamyonet şoförü araçta sıkıştı


Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen kamyonette sıkışan şoförü uzun çabalar sonucunda bulunduğu yerden çıkardı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.




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