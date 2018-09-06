Freni patlayan kamyon evin bahçesine uçtu

Kaza, Camiatik Mahallesi Çınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Akbulut, akşam namazına yetişmek için inşaat malzemesi yüklü kamyonu yokuşa park etti. Araçtan indikten birkaç dakika sonra freni patlayan kamyon, yokuş aşağı hareket ederek, park halindeki otomobillere çarpıp, bir evin bahçesine devrildi. Kaza sırasında yolda bulunan vatandaşlar kaçarak son anda ezilmekten kurtuldu.

"Peşinden koştum yetişemedim"

Olayla ilgili konuşan kamyon şoförü Akbulut, "Namaz kılmak için kamyondan indik. İner inmez kamyon hareket etmeye başladı. Kamyonun peşinden koştum ama yetişemedim" dedi.