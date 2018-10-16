Gafur Uzunel Süleymanpaşa'da Seyir Defteri sergisini açtı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ünlü oyuncu ve ressam Gafur Uzunel'in suluboya ve akrilik çalışmalarından oluşan Seyir Defteri adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Birçok tiyatro oyunu, film ve dizi oyunculuğunun yanı sıra eğitim gördüğü resim alanında onlarca sergisi Bulunan Gafur Uzuner'in Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açılan sergisine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat, Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır, Alarm-art Grubu Direktörü Hakan Esmer ve sanatsever Süleymanpaşalılar katıldı.

“Süleymanpaşa'da Seyir Defteri adını verdiğim sergimi açmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Açılış öncesi sergisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Gafur Uzunel; “Eğitim hayatımda resim ve tiyatro okudum. Bugün de Süleymanpaşa'da Seyir Defteri adını verdiğim sergimi açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sergide suluboyalar ve akrilik çalışmalarım var. Seyahat ederken gidip gördüğüm yerlerdeki izlenimlerimi kendimce resmedip sanatseverler ile paylaşmak istedim. Ben yaparken çok keyif aldım. Sergiyi ziyaret edenler de umarım çok keyif alırlar.” dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a ile sözlerine devam eden Uzunel; “Bu işlere herkes girmiyor. Bu işlerin gerçekleşebilmesi için güzel insanlara ihtiyaç var. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat da bu güzel insanlardan biri. Hakan Esmer ve Alarmart grubu da bu güzel insanlardan. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.

Gafur Uzunel'in sergisi 7 kasım tarihine kadar Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat ve Tasarım Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.