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17 Haziran 2017 10:57

Geleceğin karatecileri diploma ve kuşaklarına kavuştu

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen karate sınavı sona erdi.

Geleceğin karatecileri diploma ve kuşaklarına kavuştu

17 Haziran 2017 10:57

55 öğrenci terfi diplomaları ve yeni kuşaklarına kavuştu.


Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kız-erkek ücretsiz yaz spor okulları karate branşının haziran dönemi kuşak terfi sınavı, Karate Antrenörü Alperen Çitak nezaretinde yaklaşık 55 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Gençlik Merkezinde düzenlenen sınav sonunda terfi diplomalarını ve kuşaklarını alan sporcuların mutlulukları yüzlerinden okundu.


Sporcularına diplomalarını ve kuşaklarını takdim eden Karate Antrenörü Alperen Çitak, "Gösterdikleri gayret, sabır ve cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Sayın velilerimize de çocuklarımızı aktif bir yaşama yönlendirerek karate sporuna gösterdikleri saygı, sevgi ve alakadan dolayı sonsuz saygılarımı sunuyorum" dedi.




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