Geleceğin mühendisleri Çerkezköy TSO'da

Çeşitli kurumlara teknik geziler düzenleyip, teknolojiyi yerinde görmek, teori-pratik ilişkisi ve sektörel anlamda bilgi birikimlerini artırmak amacıyla, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizatörlüğünde B/S/H Ev Aletleri A.Ş ve HEMA Endüstri A.Ş'ye teknik gezi düzenleyen Konya Teknik Üniversitesi Mühendislikte Gelişim Topluluğu, sonrasında Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli, Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Bilgen ve Genel Sekreter Hakan Gel ile görüşen öğrenciler, bölgeye yaptıkları teknik gezinin mesleki açıdan kendileri için son derece verimli geçtiğini ve Çerkezköy TSO'ya desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

“Kapımız sizlere her zaman açık”

Öğrencilerle bir araya gelen Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Çerkezköy, ülkemizin sayılı sanayi bölgelerinden biri ve içerisinde bulunan OSB'lerle birlikte birçok önemli kuruluşa da ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple geleceğin mühendisleri olan siz gençler için hem bilgi alma hem de ileride iş olanağı açısından en uygun bölgede bulunmaktasınız. Ziyaretinizden dolayı çok memnun olduğumuzu belirtir, mezuniyetinizden sonra da bölgemize fikirleriniz, icatlarınızla değer katmanızı bekliyoruz” dedi.

Kozuva, Oda olarak eğitime ve öğrencilere desteğe hazır olduklarını belirterek “Kapımız sizlere her zaman açık” diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Hakan Gel, öğrencilere bölgeyi ve Çerkezköy TSO'yu tanıtan bir sunum yaptı. Fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.