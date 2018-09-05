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05 Eylül 2018 12:30

Genç çiftten duyarlı davranış

Ergene’de duyarlı bir çift Sağlık Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Parkı’nda yerlere savrulmuş olan çöpleri temizleyerek örnek bir davranış sergiledi.

Genç çiftten duyarlı davranış

05 Eylül 2018 12:30


Ergene’de ikamet eden Neslihan ve Murat Keleş çifti çevre temizliği konusunda önceki gün çok güzel bir davranışın altına imza atarak Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı’nda etrafa atılmış çöpleri toplayarak bunları çöp kovalarına boşalttı. Genç çift bu duyarlı davranışları ile temizlik konusunda sadece Ergene Belediyesinin değil tüm Ergene halkının sorumlu olduğunu en iyi şekilde göstermiş oldu.


Yapmış oldukları bu güzel çalışmayı sosyal medya hesaplarından da paylaşan genç çift hem Ergene Belediyesinin hem de Ergene sakinlerinin büyük takdirini topladı.


Konu ile ilgili olarak Ergene Belediyesinden yapılan açıklamada, “İnsanlar ve canlılar, ancak temiz bir ortamda yaşar. Çevre temizliği, günümüzde dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Çevre temizliği konusunda her bireyin üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Ergenemizde çevre sorumluluğunu bir vatandaş olarak en iyi şekilde örnekleyen Neslihan-Murat Keleş çiftine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.




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