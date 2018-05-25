Genç kadın, kaza kurşunu kurbanı oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi 100. Mahallesinde dün akşam saatlerinde oldu. Selin Buse Balcı (20), eniştesi Hayati D.’nin (45) ruhsatsız silahını evde doldur-boşalt yaptığı sırada namludan fırlayan kurşunla yaralandı. Tek kuşunla göğsünden yaralanan Selin Buse Balcı eniştesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Selin Buse Balcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Hayati D. ise gözaltına alındıktan sonra "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.