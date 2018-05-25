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25 Mayıs 2018 17:39

Genç kadın, kaza kurşunu kurbanı oldu

Tekirdağ’da 20 yaşındaki bir genç kadın, aile içinde yaşanan bir tartışmada tabancadan çıkan tek kurşunla hayatını kaybetti.

Genç kadın, kaza kurşunu kurbanı oldu

25 Mayıs 2018 17:39


Edinilen bilgiye göre, olay, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi 100. Mahallesinde dün akşam saatlerinde oldu. Selin Buse Balcı (20), eniştesi Hayati D.’nin (45) ruhsatsız silahını evde doldur-boşalt yaptığı sırada namludan fırlayan kurşunla yaralandı. Tek kuşunla göğsünden yaralanan Selin Buse Balcı eniştesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Selin Buse Balcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Hayati D. ise gözaltına alındıktan sonra "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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