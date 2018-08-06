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06 Ağustos 2018 15:50

Genç kadının sır ölümü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Seren Aydın, 6.

Genç kadının sır ölümü

06 Ağustos 2018 15:50

kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutlarında meydana geldi. Eşi ile birlikte evde olan Seren Aydın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, ağır yaralanan genç kadını ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın hayatını kaybetti.


Olayı duyup hastaneye gelen Aydın’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili Aydın’ın eşi Samet Aydın’ın ifadesine başvurdu. Polis, genç kadının 6. kattan nasıl düştüğünü araştırıyor.




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