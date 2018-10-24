Genç kız takla atan araçta ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla attı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Batkın Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nden Malkara istikametine seyreden N.A. (18) yönetimindeki 59 LC 806 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan sürücü N.A, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'a sevk edildi.
Genç kızın ehliyetini yeni aldığı öğrenildi.