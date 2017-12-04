Genç kızlar, genç erkekler hentbol müsabakaları sona erdi

Müsabakaların bitiminde gerçekleştirilen ödül töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap ve yetkililerce madalya ve kupalar sporculara takdim edildi.

Müsabakada dereceye giren kız takımından birinci Tekirdağ Tuğlacılar Anadolu Lisesi, ikinci Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi üçüncü Tekirdağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü takım ise, Ergene Veli meşe Çok Programlı Lisesi oldu. Erkeklerde, birinciliği Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği Tekirdağ Ergene Veli meşe Çok Programlı Lisesi üçüncülüğü Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncülüğü ise Tekirdağ Ergene Anadolu Lisesi aldı.