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04 Aralık 2017 11:25

Genç kızlar, genç erkekler hentbol müsabakaları sona erdi

Tekirdağ’da Okul Sporları Federasyonu’nun 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan "Genç Kız-Erkek Hentbol Müsabakaları" 14 erkek ve 11 kız takım olmak üzere toplam 350 sporcunun mücadelesi ile sona erdi.

Genç kızlar, genç erkekler hentbol müsabakaları sona erdi

04 Aralık 2017 11:25


Müsabakaların bitiminde gerçekleştirilen ödül töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap ve yetkililerce madalya ve kupalar sporculara takdim edildi.


Müsabakada dereceye giren kız takımından birinci Tekirdağ Tuğlacılar Anadolu Lisesi, ikinci Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi üçüncü Tekirdağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü takım ise, Ergene Veli meşe Çok Programlı Lisesi oldu. Erkeklerde, birinciliği Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği Tekirdağ Ergene Veli meşe Çok Programlı Lisesi üçüncülüğü Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncülüğü ise Tekirdağ Ergene Anadolu Lisesi aldı.




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