Gençlerden köy okullarına kitap bağışı

Tekirdağ Gençlik Merkezi üyeleri, başlatmış oldukları ‘Gençlerin İyilik Ağacı’ projesiyle köy okullarında okuyan öğrenciler için kitap toplama kampanyası başlattı. Tekirdağlılar tarafından kitap bağışı kampanyası yoğun ilgi içinde devam ediyor. Mahallelerinden, akrabalarından topladıkları kitapları Tekirdağ Gençlik Merkezi’ne getiren genç üyeler kitapların köy okullarında okuyan arkadaşlarına ulaşmaları için tüm çabayı gösteriyor.

“Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi çok fazla ilgi gördü”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Lideri Ümit Kühram, “Köy okullarında okuyan öğrenciler için başlatmış olduğumuz ‘Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi çok fazla ilgi gördü. Üyelerimiz Mahallelerinden, akrabalarından topladıkları kitapları merkezimize getirerek, köy okulunda okuyanlara ulaştırmamızı istiyor. Biz de bu kitapları ihtiyacı olan okullara düzenli bir şekilde dağıtacağız. Kampanyamız devam ediyor. Köy okullarına kitap yardımı yapmak isteyen kişileri merkezimize bekleriz” dedi.