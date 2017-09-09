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09 Eylül 2017 17:32

Gençleri uyuşturucu hapla zehirleyen şahıs tutuklandı

Tekirdağ’un Çorlu ilçesinde polisin metruk bir binaya yaptığı baskında uyuşturucu hapla yakalanan ve uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gençleri uyuşturucu hapla zehirleyen şahıs tutuklandı

09 Eylül 2017 17:32


Edinilen bilgiye göre, Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen metruk bir binaya baskın düzenleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri M.A. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. M.A.’nın üst aramasında çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçiren polis şüpheliyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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