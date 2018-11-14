Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Gençlik Merkezlerinde görevli gençlik liderlerine Bağımlılıklarla Mücadele Uygulama Eğitimi verildi.

Eğitimlere katılan 5 gençlik liderine eğitim sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş'ın da katılımıyla sertifikaları takdim edildi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar yaptığı açıklamada, "Bundan böyle Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde ve Gençlik Merkezlerinde toplumun her kesimine Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi verebilecektir. Bu güzel çalışma dolayısıyla Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Hazan Kadir Kardaş'a ve eğitime katılan gençlik liderlerimize en kalbi şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bağımlılıklarla Mücadele çalışmalarımıza yeni kurumlarımızı da dahil etmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Bağımlılıklarla Mücadeleyi toplumun tüm kesimleriyle birlikte kararlıyız" dedi.