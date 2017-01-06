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06 Ocak 2017 13:12

Gençlik Merkezi’nden ilk eserler

Gençlik Merkezi’nden ilk eserler

06 Ocak 2017 13:12

Marmarereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi’nde kısa süre önce başlatılan el sanatları kurslarında ilk eserler oluşmaya başladı.
Marmaraereğlisi ilçesi içinde 2 bin 600 metrekare alanda ve 6 kat olarak bitirilen gençlik merkezinde geçtiğimiz günlerde el sanatları kursları bayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve katılımla başladı. Usta eğiticiler eşliğinde ilerleyen kurslarda kursiyerlerin el emekleri ile yapılan ilk çalışmalar tamamlandı.
Marmaraereğlisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin gözetmenliği ile devam eden kurslarda tema olarak Marmaraereğlisi’nin tarihi sembolleri olan "Perinthos motifleri" mozaik kursiyerlerinin el emekleri ile eserleştirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Gençlik merkezimizde el sanatları kursları, aerobik, mozaik, ahşap boyama, işaret dili gibi kurslarımız hızlı başladı. Kısa zamanda el sanatları kurslarının verimli bir şekilde ilerlemesi ve bayan vatandaşlardan ilk eserlerin oluşturulması bizi oldukça memnun etti. Konu olarak Marmarereğlisi’nin tarihinden esinlenilmesi beni daha çok sevindirdi. Marmaraereğlisi oldukça zengin bir tarihe sahip. Bu zenginliğin el emeği ile işlenerek sembolleştirilmesi oldukça güzel bir proje. Yılsonunda yapılan tüm çalışmaların yer alacağı bir kermes düzenleyeceğiz. El emeği olan eserler ile oldukça ses getirecek bir kermes olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



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