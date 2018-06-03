Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Tekirdağ’da;

Osman Aşkın Bak’ın ilk durağı Tekirdağ Valiliği oldu. Valilikte yaptığı basın açıklamasında Bakan Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı olarak söylersem, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer adaylar arasında siklet farkı çok büyük” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırımları yerinde incelemek, vatandaşlar ile buluşmak ve bir dizi temasta bulunmak için Tekirdağ’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ilk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen basın açıklamasında Dr. Osman Bak’ın gündeminde 24 Haziran seçimleri vardı. Bakan Osman Bak, Erdoğan ve diğer adaylar arasında sıklet farkı olduğunu ifade etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, “AK Parti seçim beyannamesini açıkladığında 340 sayfayı ulaşan toplumun bütün katmanlarını içeren bir seçim beyannamesi açıkladı. Burada her şeyi görebiliyoruz. 146 tane büyük proje var. Bu projeler bir kısmı bitmek üzere. Bir kısmı planlanmış, başlamış, ihalesi yapılmış.

“12 tane seçim kaybetmişler ve karşılarında bir olimpiyat şampiyonu var”

Bunların hepsi ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için. Büyüyen güçlü Türkiye için önemli projeler. Tabii burada eserleriyle konuşan bir AK Parti var. Eserleriyle ortaya çıkmış bir cumhurbaşkanı adayı var. Karşısında sadece yapılan büyük projeleri engellemeye çalışan; onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız, otomobil yaptırmayız, şunu kapatırız, bunu yaparız gibi söylemler içerisinde olan ve projesi olmayan adaylar var. Tabii ben Spor Bakanı olarak söylersem bu adaylar Sayın Cumhurbaşkanımızın sıkletinde değiller. Karşısında 12 tane seçim kaybetmişler ve karşılarında bir olimpiyat şampiyonu var. 12 tane seçim kazanmış, devasa projelere imza atmış bir lider var. Karşısında da kendi partisinde bile seçim kazanamamış, partinin başına seçilmemiş bir aday var. Öbür taraftan diğer adaylar için de söyleyecek çok fazla bir şey yok. Onun için sıklet farkı çok büyük” dedi.

“Bu apoletleri millet takar”

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın gündeminde son zamanlarda 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel üzerinden dönen apolet tartışması da vardı. Bakan Bak Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin “Apoletini sökeceğim” sözlerine tepki göstererek, “Bu apoletleri millet takar” dedi. Afrin kahramanı olan paşamız için söylenen sözler bence yersiz sözler” diyen Bakan Osman Bak sözlerini şöyle sürdürdü; “Hem 15 Temmuz sürecinde hem de daha sonraki terörle mücadele operasyonlarında, son aşamada da Afrin’de tüm dünyaya kahramanlık destanı yazan Türk askerinin komutanı olan paşamıza böylesine yakıştırmaları doğru bulmuyoruz. Bu apoletleri millet takar, kabul etmek lazım. Milletin gönlünde taht kurmak, milletin gönlünde olmak çok önemli. Daha önce bu sözleri söyleyenlerin askerler karşısında ne durumlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. onu da gözden geçirmeleri gerekir. Şunu da ifade edeyim özellikle NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak Amerika’da görev yaparken bir toplantıya katıldık. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Amerikalı yetkililer ve NATO üyesi ülkelerin milletvekilleri söyle bir eleştiri yapmışlardı; ‘Türk Ordusu’ndan şu kadar generali ve komutanı attınız dolayısıyla Türk ordusu güçsüz kalmıştır’ diye bir ifade kullanmışlardı. Ben de Türk Delegasyon Başkanı olarak şu cevabı verdim; ‘Türk ordusu daha güçlüdür daha da güçlü olacaktır. Bunu göreceksiniz. Çünkü içindeki hainleri temizlenmiştir. Türk Ordusu’nda o generallerin yerine getirilecek aslan yürekli onlarca komutanımız vardır’ dedim. Bu toplantının ardından 10 gün sonra biz Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başlattık. Bu operasyon devam ettiğinde tekrar yaklaşık bir buçuk ay sonra aynı delegasyonla bir başka yerde karşılaştığımızda da bana aynen şunu söylediler; ‘Evet Osman Bey haklısınız Türk ordusu kendi gücünü terörle mücadelede, DEAŞ’e karşı gösterdiği kahramanlıklarla ne kadar güçlü bir ordu olduğunu gösterdi ve komutanların ne kadar güçlü ve vatanını seven komutanlar olduğunu gösterdi’ dediler. Ben de şunu söyledim, ‘Her Türk asker doğar milletimizle de ordumuzla da gurur duyuyoruz."

“Herkes delegelerin kararına saygılı olacaktır”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak konuşmasında Fenerbahçe’deki başkanlık seçimine değindi. Bak “Türk sporu için önemli bir kulüp Fenerbahçe. Bizim için delegelerin kararı önemli. Karar delegeler tarafından verilecek. İnşallah Türk futbolu için Türk sporu için hayırlı sonuç olur. Herkes delegelerin vereceği karara saygılı olacaktır. Nasıl milletin verdiği karara biz saygılı oluyorsak, herkes saygılı olacaktır” dedi.