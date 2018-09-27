Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ile Daire Başkanı Tekirdağ'da

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ve Gençlik Merkezi Müdürleri tarafından karşılanan Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir ve beraberindekiler Tekirdağ Merkez Gençlik Merkezini ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ali Özdemir de, Tekirdağ Merkez Gençlik Merkezini ziyaret etti ve gençlik liderleriyle tek tek tanışarak sohbet etti. Özdemir, Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak toplantı yaptı. Toplantıda 2018 yılı değerlendirilerek yeni dönem planlaması gündeme geldi. Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Özdemir'in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kardaş, Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap, ilçe şube müdürleri, antrenörler ve gençlik liderleri hazır bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kardaş, verimli toplantıdan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Müşaviri Ali Özdemir'e, Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir'e teşekkür etti.