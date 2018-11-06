Genel Müdür Başa TESKİ çalışanlarıyla vedalaştı

Şafak Başa TESKİ çalışanlarıyla vedalaşarak herkesten helallik istedi.

TESKİ'nin Genel Müdürlük binasında Genel Müdür Başa için vedalaşma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda TESKİ çalışanı katıldı. Törende bir konuşma yapan TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "13 Mart 2015 tarihinde atandığım TESKİ Genel Müdürlüğü görevimden mahalli idareler seçimlerinde aday olmak için bugün ayrılıyorum. Görev yaptığım 44 aylık süre zarfında TESKİ Genel Müdürlüğünü kurumsal bir yapıya kavuşturarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım” dedi.

TESKİ olarak çok iyi bir aile olduklarını da vurgulayan Başa, “Yaptıklarımız ortada iyi bir kurum olduk iyi bir aile olduk. TESKİ iyi bir aile oldu ben onu bugün görebiliyorum. TESKİ emekçi bir teşkilat özellikle sahada çalışan gece gündüz vatandaşlar sıcak yataklarında yatarken mağdur olmasınlar diye kesintisiz 7/24 su ve kanal hizmetleri veren çok büyük bir TESKİ kitlesi var. Bu arkadaşlarımızın nasıl çalıştıklarını ben yakından şahidim onların emeklilerinin zayi olmaması için elimden geldiği kadarıyla genel müdür olarak arkalarında da durdum. Bu hizmet devam edecek. Bu bir bayrak yarışı dün 26 yıllık meslek hayatıma son verdim 25 yaşında Kaymakam olarak başladım bundan sonra başka bir platformda siyasi ortamda mücadele etmek için yola çıktım. Dolayısıyla ben bugün size veda ediyorum” diye konuştu.

Müjdeyle veda etti

Genel kurulda yeni bir teşkilat düzenlemesi olacak. Bunu da ilk defa burada müjde vereyim Çorlu vatandaşlarımıza da müjde olsun genel müdürlük olarak Çorlu'da yeni bir daire başkanlığı kuracağız. İnşallah su ve kanal hizmetleri daire başkanlığını ikiye bölüyoruz. Doğu ilçeleri ve batı ilçeleri olmak üzere” şeklinde açıklamada bulundu.

İşbirliği yaptıkları bütün kamu kuruluşlarına da teşekkür eden Başa, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak önderliğinde bu işler yaptık ben kendisine de buradan verdiği desteklerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diyerek bu süre zarfında çalıştığı herkesten helallik istedi.

Konuşmaların ardından çiçek takdim edilen Dr. Şafak Başa, alkışlar arasında TESKİ'ye veda etti.