Genel Müdür Başa, TESKİ'nin Çorlu'daki yatırımlarını inceledi

TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, TESKİ'nin Çorlu ilçesinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarını yerinde inceledi.

Havuzlar Mahallesi Türkeli Caddesi'nde yapılan incelemelerde, yağış esnasında göllenme olan ve su baskını yaşanan bölgelere yağmur suyu hattı imalatı yapıldığı belirtildi. TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Kontrol Mühendisleri Duygu Atıcı, Türker Dal ve Çorlu İlçe Şube Müdürü Atilla Saraç'tan Türkeli Caddesi ve çevre sokakları kapsayan bölgede bin milimetre çapında toplam 1 bin 300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı yapıldığının bilgisini aldı.

Ardından Dutluk Dere mevki Taşkın Koruma ve Kanalizasyon inşaatı kapsamında yapılan çalışmalar incelendi. İş kapsamında bugüne kadar 900 metre dere genişletme ve temizleme işlemi, 1 bin 315 metre kanalizasyon hattı imalatı, 250 metre U kesit kanal, 25 metre 3.00 mt X 2.50 mt tek gözlü kutu menfez ve 100 metre 2.00 mt X 2.00 mt tek gözlü kutu menfez imalatı yapılarak işin yüzde 50'si tamamlandığı bilgisi alındı.

Genel Müdür Başa, sahada yaptığı yatırım incelemelerinin ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında TESKİ'nin Çorlu'da yaptığı altyapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Müdür Başa yaptığı açıklamada, “Çorlu ilçemiz çok hızlı büyüyor ve gelişiyor. İlçenin güney bölgesinde yer alan Havuzlar Mahallesi de hızla büyümektedir. Havuzlar önemli bir mahallemizdir ve altyapısı yetersizdi. TESKİ olarak altyapı eksikliklerini gideriyoruz. “Çorlu İlçesi Muhtelif Mahaller İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı İşi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu iş kapsamında ilçemiz genelinde bugüne kadar 8 bin 266 metre içme suyu hattı, 13 bin metre kanalizasyon hattı ve 2 bin 385 metrede yağmur suyu hattı imalatı yaptık ve işin yüzde 60 tamamlanmış durumda. Bundan sonra yağmur suyu mazgal imalatı yapılacaktır. Böylece yağış esnasında yüzeyde biriken sular ve oluşan göllenmeler, mazgallar ve yağmur suyu hatlarımız aracılığı su baskınlarına sebebiyet vermeden deşarj edilecektir” dedi.

“Çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı”

Başa çalışmaların yüzde 50'sinin bittiğini belirterek, “Aşırı yağmurlardan dolayı Dutluk Dere mevki bölgesinde bazı apartmanlarda su baskınları yaşanıyordu. Yağmur suyu ve evsel atık sular aynı hat içinden deşarj oluyordu. Bu da yağışlı havalarda kanalizasyon hattının debisini yükselterek, taşma ve tıkanıklıklara sebebiyet veriyordu. Bu durumun önüne geçmek için 'Çorlu İlçesi Dutluk Dere Mevki Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatı' işimizi ihale ettik. Çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı ve hızla devam ediyoruz. Dutluk Dere mevki taşkın koruma hattımız şehir içine kadar ulaşacaktır. Şehir içine geldiğimizde ilçe merkezinin yağmur suyu hatları da bu hatta bağlanacaktır. Bütün hat üzerinde yağmur suyu toplayıcı ızgaralar olacak ve bu ızgaralara aracılığı ile yüzeyde oluşan tüm yağmur suları hat içine alınacaktır. Böylece geçmişte meydana gelen su baskınları önlenmiş olacaktır. Yağmur suyu hattı ve evsel atık su hatları ayrılmış olacaktır.Çorlu Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Çalışmalarımız tahmini Kasım 2018 döneminde, kış gelmeden bitirilecektir. Çorlu halkının özellikle yağışlı havalarda yaşadığı olumsuz durumları önlemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sarıkurt da TESKİ'nin Çorlu ilçesindeki yatırımlarının hızla devam ettiğini, en kısa sürede tamamlanarak Çorlu'ya değer katacağını ifade etti ve çalışmalardan dolayı başta Genel Müdür Başa olmak üzere tüm TESKİ emekçilerine teşekkür etti.