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22 Aralık 2017 16:47

Genel Müdür Başa TESKİ’nin Hayrabolu yatırımlarını inceledi

TESKİ Genel Müdürü Dr.

Genel Müdür Başa TESKİ’nin Hayrabolu yatırımlarını inceledi

22 Aralık 2017 16:47

Şafak Başa, TESKİ’nin Hayrabolu ilçesinde devam eden yatırımlarını inceledi.


Büyükşehir yasası ile beldeden mahalleye dönüşen Şalgamlı ve Çerkezmüsellim Mahallelerinde, büyükşehir olunmadan önceki dönemlerin ilgili belediyeleri tarafından inşaatına başlanmış, fakat yarım kalan atıksu arıtma tesisleri TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor. TESKİ tarafından yeniden projelendirilerek inşaat, mekanik ve elektrik imalatları yapıldı. Yatırım kapsamında her iki mahallenin atıksu arıtma tesisinin inşaat işleri tamamlandığı, mekanik ve elektrik işlerinin devam ettiği belirtildi. Nüfusu yüksek olan bu mahallelerinin yıllardır yarım kalan atıksu arıtma tesisleri, TESKİ tarafından tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.


Tatarlı Mahallesine yeni içme suyu deposu


Genel Müdür Başa, Hayrabolu İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı işi kapsamında Tatarlı Mahallesinde devam eden içme suyu deposu çalışmalarını inceledi. 20 tonluk olan eski deponun ihtiyacı karşılamadığı ve onun yerine yeni yapılan 100 tonluk depo inşaatında sona gelindiğinin bilgisi alındı. Böylece su sorunu yaşayan Tatarlı Mahallesinin su probleminin çözülmüş olduğu ifade edildi.


Susuzmüsellim Mahallesine yeni içme suyu kuyusu


Genel Müdür Başa, daha sonra Susuzmüsellim Mahallesinde yaptığı incelemelerde, mahalleye su temin eden 50 yıllık su kuyusunun ömrünü tamamlamasından dolayı, yerine yeni açılan su kuyusunu inceledi. Yeni su kuyusunun uzun yıllar boyunca Susuzmüsellim Mahallesinin su ihtiyacını karşılayacağı bilgisi verildi.


İncelemelerinin ardından bilgi veren Genel Müdür Dr. Şafak Başa, “TESKİ olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Hayrabolu ilçe merkezinin altyapı sorunlarını çözdük. Şimdi de kırsal mahallelerimizin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Yaptığımız su ve atıksu altyapı çalışmaları ile halkımıza sağlam bir gelecek inşa ediyoruz” dedi.




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