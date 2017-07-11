Genel Sekreter Şahin Mayıs ayı ekonomi verilerini değerlendirdi

Trakya Bölgesi Mayıs ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Şahin, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Mayıs ayı ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ ili 2017 yılı Mayıs ayında 68 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olduğunu görüyoruz. 2017 yılı ile 2016 yılı Ocak-Mayıs dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 323 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve Tekirdağ’ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 29,5 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 8,8 milyon dolarlık azalış meydana gelmiştir. Edirne 2017 yılı Mayıs ayında 3,3 milyon dolar, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 12,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatı 1,6 milyon dolar azalmıştır” dedi.

Edirne’nin en çok ihracat yaptığı ülke Tayland

Bölge illerin ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında ise 2017 Mayıs ayı itibariyle Edirne’nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Tayland olduğunu belirten Şahin, “Tayland’ı Bulgaristan, Bulgaristan, Çin, Arnavutluk ve Benin takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Nijerya olmuştur. Nijerya’yı Hollanda, Yemen, Bulgaristan ve Yunanistan izlemiştir. Tekirdağ’ın 2017 Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir. Bölgemizde Mayıs ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini incelediğimizde Tekirdağ’da 17, Kırklareli ’de 14, Edirne’de ise 45 şirket kurulduğunu, Tekirdağ’da 4, Kırklareli 4 ve Edirne’de ise kapanan şirket olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 9,09 Trakya’da ise yüzde 9,08 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52 artış gösterdi.