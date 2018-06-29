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29 Haziran 2018 13:00

Göllere 80 bin yavru balık bırakıldı

Su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında Tekirdağ’daki göl ve göletlere 80 bin yavru balık bırakıldı.

Göllere 80 bin yavru balık bırakıldı

29 Haziran 2018 13:00


Su kaynaklarında canlılığın korunması amacı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Tekirdağ’daki göl ve göletlere 80 bin yavru balık bırakıldı.


Proje kapsamında, bakanlığa bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri’nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildi. Üretilen yavru balıklarından 80 bini Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Karaevli ve Ferhadanlı göletlerine, Malkara İlçesinin Yaylagöne, Camiatik, Bağpınarı, Hasköy, Mestanlar, Tekke, Güneşli, İzgar, Kiremitli göletlerine, ve Hayrabolu ilçesinin Buzağıcı göletine bırakıldı.




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