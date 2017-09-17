Gönüllüler, aşevinde bir gün boyunca çalışarak ihtiyaç sahibi Süleymanpaşalıların yemeklerinin hazırlanmasına ve dağıtılmasına yardım ettiler.

Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi olan beş gönüllünün ziyareti ile farklı bir etkinliğe imza attı. Kabataş Erkek Lisesi bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyesi olan gönüllü gençler, Dost Eli Aşevinde her gün ihtiyaç sahibi Süleymanpaşalılar için hazırlanan yemeklerin yapım ve dağıtım işlerine yardım ederek örnek bir davranış sergilediler.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Emre Ersoy, İrem Özbaba, Alperen Özkök, Elif Begik ve Sıla Irmak, bir gün boyunca Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi’nde yemeklerin hazırlanmasında ve dağıtımında ekiplere yardımcı oldular.

“Birçok şehirde böyle çalışmalara katılıyoruz”

Çalışmayla ilgili bilgi veren gönüllü öğrenci Emre Ersoy, “Okulumuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü bünyesinde buna benzer etkinlikler yapıyoruz. Kulüp olarak Rize, Gaziantep gibi başka 10 şehirde daha benzer çalışmalara katıldık. Aşevlerinde, huzurevlerinde, hayvan barınaklarında, kısacası gönüllülük esasına dayanan her kurumda böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevinde yemeklerin hazırlanması ve dağıtımı için yardım ediyoruz. Burada olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

“Gençlerimizi tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da gençlerin gönüllü çalışmalarından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz yola çıkarken sosyal projelerimizi halkımızla bütünleşerek yapmayı hedeflemiştik. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Dost Eli Aşevimiz ve Giyim Mağazamız başarılı bir şekilde ilerliyor. Bugün İstanbul’dan genç kardeşlerimiz de Dost Eli Aşevimize gelerek bizlere yardım ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sosyal yardımlaşma derken kastettiğimiz de tam olarak buydu. Kardeşlerimiz sınırları ortadan kaldırarak yaşadıkları ya da okudukları şehrin dışında sosyal projelerde gönüllü olarak çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum” dedi.