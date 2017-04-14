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14 Nisan 2017 13:07

Gönüllü İtfaiyeciler eğitimlerini başarıyla tamamladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan "Gönüllü İtfaiyecilik" programı kapsamında Saray İlçesi Osmanlı Mahallesi Gönüllü İtfaiyecileri teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak Gönüllü İtfaiyeci Kartlarını aldılar.

Gönüllü İtfaiyeciler eğitimlerini başarıyla tamamladı

14 Nisan 2017 13:07


Saray İlçesi Osmanlı Mahallesi Muhtarlık önünde düzenlenen törene katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gönüllü İtfaiyecilik Kursunu başarıyla tamamlayan Osmanlılı Gönüllü İtfaiyecileri tebrik ederek kartlarını teslim etti. Ayrıca olası bir yangın sonucu Osmanlı Muhtarı ve Gönüllü İtfaiyecilerin müdahale edebilmesi için itfaiye yangın söndürme aracı ve gerekli ekipmanlar teslim edilerek Gönüllü İtfaiye İstasyonu aktif hale getirildi.



"Trakya’da olmayan bir uygulamaya başladık"


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka ve İtfaiye Dairesi Başkanı Emin Pehlivan’ın da bulunduğu törende konuşma yapan Başkan Albayrak, "Bugün Osmanlı Mahallesi için güzel bir gün. İtfaiye can damarlarımızdan bir tanesidir. Biz Trakya’da olmayan bir uygulamaya başladık. Tekirdağ’da dokuz mahallemizde gönüllü itfaiyeciliği kuruyoruz. Başta Osmanlı Mahalle Muhtarımı kutluyorum. Kursa katılan ve eğitimleri başarıyla tamamlayan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Aracı umarım hiç kullanmak zorunda kalmayız" dedi.




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