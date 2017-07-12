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12 Temmuz 2017 23:42

Görme engelliler balık tutmak için yarıştı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından görme engelliler için "Görmeyen Gözler Balık Tutma Turnuvası" düzenlendi.

Görme engelliler balık tutmak için yarıştı

12 Temmuz 2017 23:42


Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle Engelsiz Yaşam Derneği ve Anadolu Lisesince sürdürülen proje kapsamında "Görmeyen Gözler Balık Tutma Turnuvası" düzenledi. Etkinlikte görme engelli vatandaşlar, yanlarındaki antrenörleri yardımıyla denize oltalarını atıp balık avlamaya çalıştı. Görme engellilerle tek tek ilgilenip, hal hatır soran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, engelli bireyler için bir arada olduklarını söyledi. Engelli vatandaşların her daim destekçisi olacaklarını belirten Başkan Eşkinat, "Bugün sosyal yaşama görme engellileri adapte etme adına bir yarışma düzenlendi. Bu Tekirdağ için bir ilk ancak bunun devamı gelecek. Bugün görme engelli kardeşlerimiz yanında gören kardeşleri ile birlikte denize attıkları oltaları ile şanslarını arıyorlar. Ben hepsine ’rastgele’ diyorum" dedi.




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