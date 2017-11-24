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24 Kasım 2017 19:03

Gübre Takip Sistemi bilgilendirme toplantısı

Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Gübre Takip Sistemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gübre Takip Sistemi bilgilendirme toplantısı

24 Kasım 2017 19:03


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, piyasaya arz edilen gübrelerin paketlenme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6 Nisan 2017 tarih ve 30030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ" ile ilgili Gübre Takip Sistemi uygulamasına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tekgöz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaaddin Zeybek ve İlçe müdürleri ve ilçe müdürlükleri teknik personeli katıldı.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gübre Denetçileri Şükriye Çolak ve Eşref Duyu tarafından, Gübre Takip Sisteminin uygulanması hakkında katılımcılara şu bilgiler aktarıldı:


“Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce; piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına yönelik olarak, ülke tarımında kullanılan gübrelerin taklit, tağşiş ve sahteciliğin önlenerek dağıtımının amacına uygun yapılması, güvenli şekilde kullanılması ve bu anlamda tarımsal verimliliği artırıp, yanlış gübre kullanımının önlenmesi ile gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınabilmesi amacıyla Gübre Takip Sistemi kurulmaktadır. Gübre Takip Sistemi, gübrelerin paketleme aşamasında ürünün içerisine biyoteknolojik olarak uygulanan DNABarkod ile karekod/barkod etiketlerle eşleştirilmesi yapılarak, her bir ürünün kimliklendirilmesi ve bu şekilde piyasaya arz edilmesi çalışmalarını kapsar. Sistemin kuruluş amacı gübreden, tedarik zincirindeki üretici/ithalatçı-dağıtıcı ve kullanıcı bilgisine ulaşmaktır. Gübre Takip Sistemi ile çuval, şişe, torba veya karton paketlerde piyasaya arz edilen ürünlerin üretici/ithalatçıdan, dağıtıcıya ve nihai kullanıcı olan çiftçiye kadar güvenle ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu süreçte geriye dönük olarak ürünlerin kullanım ve zincirleme tedarik aşamalarının tüm halkalarına ulaşılmasına olanak sağlanarak sahte, kaçak, tağşiş ürünlerin tespiti kolaylıkla yapılmakta; sonuç itibariyle ülke genelinde üretilen veya ithal edilen gübreler hakkında etkin bir takip sisteminin kurulmasına yönelik bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle Gübre Takip Sistemi sahte, tağşiş ve kaçak gübre satışını önler. Gübre politikalarının belirlenmesinde Genel Müdürlüklere doğru hızlı ve anlık veri sağlar. Üretici/ithalatçı-dağıtıcı-çiftçi arasında güven zinciri oluşturur. Gübre piyasası hakkında veri sağlar. Bu tebliğ kapsamındaki ürünleri üretenler ile piyasaya arz eden dağıtıcılar, en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar faaliyetlerini bu tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmek zorundadır.”




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