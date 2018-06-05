Günay, “Tekirdağ Nisan ayında en çok yatırım çeken 10 ilden biri oldu”

Başkan Günay’ın verdiği bilgilere göre yatırımlar 5 farklı sektörde gerçekleşti. Buna göre en fazla yatırım 111 milyon TL ile elektrikli makine/elektronik alanında yapıldı. 88 milyon TL ile kimya/sağlık sektörü ise ikinci en fazla yatırım yapılan alan oldu. Tekstil sektörü; 26 milyon 810 bin TL ile en fazla yatırım yapılan üçüncü sektör olurken, tekstil sektörünü eğitim hizmetleri ve makine imalatı takip etti.

Tekirdağ’ın dinamik yönlerinin çok güçlü olduğunu ifade eden Başkan Günay, “Alt yapı, ulaşım ve lojistik yönden gelişmiş bir bölgeyiz, yatırım almakta ısrarlı olmaya devam edeceğiz” dedi.