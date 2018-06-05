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05 Haziran 2018 17:25

Günay, “Tekirdağ Nisan ayında en çok yatırım çeken 10 ilden biri oldu”

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, “Nisan ayı teşvik verilerine göre Tekirdağ, 264 milyon 144 bin TL yatırım alarak en çok yatırım alan iller sıralamasında birçok metropol kentin önüne geçti” dedi.

Günay, “Tekirdağ Nisan ayında en çok yatırım çeken 10 ilden biri oldu”

05 Haziran 2018 17:25


Başkan Günay’ın verdiği bilgilere göre yatırımlar 5 farklı sektörde gerçekleşti. Buna göre en fazla yatırım 111 milyon TL ile elektrikli makine/elektronik alanında yapıldı. 88 milyon TL ile kimya/sağlık sektörü ise ikinci en fazla yatırım yapılan alan oldu. Tekstil sektörü; 26 milyon 810 bin TL ile en fazla yatırım yapılan üçüncü sektör olurken, tekstil sektörünü eğitim hizmetleri ve makine imalatı takip etti.


Tekirdağ’ın dinamik yönlerinin çok güçlü olduğunu ifade eden Başkan Günay, “Alt yapı, ulaşım ve lojistik yönden gelişmiş bir bölgeyiz, yatırım almakta ısrarlı olmaya devam edeceğiz” dedi.




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