Gündüz vakti aküleri çaldılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediye verici kulesinde bulunan bir baz istasyonuna ait 4 adet akü çalındı.

Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait verici kulesinde bulunan bir baz istasyonuna ait 4 verici akü, kimliği henüz daha tespit edilemeyen kişi veya kişilerce dün öğlen saatlerinde çalındı. Akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan elektrik kesintisinden dolayı yetkililer vericiye gidince, akülerin çalındığını fark etti. Akülerinin çalındığını gören personel durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.