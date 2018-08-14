Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri Yarışması tanıtıldı

Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra TRAKYAKENT Birlik Müdürü Behçet Atlı, TRAKYAKENT Encümen Üyeleri Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Coşkun Tanış ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz da yer aldı.

"Trakya bölgesinde ilk olacak"

Tanıtım toplantısında yarışma hakkında bilgi veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "TRAKYAKENT olarak bugüne kadar yoğun bir çalışma içinde olduk. Birliğimizin 42 belediye üyesi var. Bugüne kadar hem eğitim ve kültür çalışmaları yaptık hem de Bulgaristan ve Yunanistan’daki benzer belediyeler birliği ile ortak çalışmalar gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki Trakya, Türkiye’deki ayçiçek üretiminin yüzde 65’ini karşılıyor. Bundan dolayı da gerçekleştireceğimiz Yerel Yönetimler Hizmet Ödülleri Yarışmasının adını ’Günebakan’ koyma kararı aldık. Bu yarışmada büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, il belediyeleri ve belde belediyeleri katılabilecek. Proje kategorileri tarımsal hizmetler, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği ile lojistik olarak belirlendi. Bunlar haricinde de özel ödüller kategorisi mevcut. İdari ve proje kategorilerinden bağımsız olarak tematik özel ödüller verilecek. Bu ödüllere başvuru alınmayacak olup jüri üyeleri son değerlendirmede bu ödül sahiplerine karar verecekler. Ödül ile ilgili sayı sınırlaması mevcut değil. Bu kategori içeriğini de ‘Doğaya Saygı Özel Ödülü’, ‘Tarihi Değerleri Korumaya Saygı Özel Ödülü’, ‘Gençliğe Yönelik Hizmet Özel Ödülü’ ve ‘İç Göç ve Uyum Hizmet Özel Ödülü’ oluşturuyor. Yarışmaya katılan projelerin kabulünde iki önemli esas var. Projelerin 2016 veya 2017 yılında başlatılmış ya da uygulamaya konulmuş, tamamlanmış olması gerekiyor. 2018 yılında başlatılan projeler yarışmaya dahil olamayacak. Jüri üyelerimizden de söz etmek istiyorum. Jüri üyelerimiz çok değerli profesörlerden, akademisyenlerden ve belediyecilik bilgisi anlamında tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Sırası ile MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Ali Muhammed Bayraktaroğlu, Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Neşe Atik, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Aydan Şentürk, Kırklareli Üniversitesi Dr. Ali Çakır, Beykent Üniversitesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. İpek Elif Atayman, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa yarışmamızın jürisinde yer alacak isimlerdir. Bu yarışma TRAKYAKENT için ve Trakya Bölgesinde yaygınlaştırılması adına ilk olacaktır. Belediyelerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Başvuru süresi 2 ay

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve TRAKYAKENT Birlik Müdürü Behçet Atlı yarışmanın başvuru şartlarını anlatarak, "2016 yılı ve 2017 yılında yapılan projeleri değerlendirmeye alacağız. Her çalışma için 10 dakikalık bir video gösterimi yapılacak. Bu ister profesyonel isterse de amatör bir ekip tarafından gerçekleştirilebilecek. Farklı materyaller sunulmak isteniyorsa bunlar da birliğimize verilebilir. Projelerin başvuru süresi 1 Ağustos ve 30 Eylül tarihlerini kapsamak üzere 2 aydır. 1 Ekim’den itibaren de çalışmalar değerlendirilecek. Daha sonra da uygun bir tarihte sonuçlar açıklanacak" şeklide konuştu.

Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri yarışmasının tanıtım toplantısı yapılan konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularının yanıtlanması ile son buldu.