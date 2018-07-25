Güneş yanıklarına dikkat

Bazı vakalarda ise ölüme kadar gidebilmektedir" dedi.

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Özel Star Medica Hastanesinde Cildiye Uzmanı Dr. İrem Eren Kutlutürk, güneş yanıkları hakkında açıklamada bulundu. Güneşe maruz kaldıktan sonra ciltte kızarıklık, sıcaklık hissi, dokunmayla hassasiyet ve acı, ileri olgularda ciltte su kabarcıkları, şişlikler, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler gözlenebildiğini aktaran Cildiye Uzmanı Dr. İrem Eren Kutlutürk, "Genel itibariyle yanıklar 3 derecede sınıflandırılır. 1. derecede yanıkta cilt üzerinde kızarıklık ve acı hissi vardır. 2. derecede yanıkta deride su kabarcıkları görülür. 3. derecede yanıkta ise doku kayıpları gözlenir. Güneş yanıkları daha çok 1 ve 2. derecede yanıklarla karşımıza çıkar" dedi.

"Bazı vakalarda ise ölüme kadar gidebilmektedir"

Cildiye Uzmanı Dr. İrem Eren Kutlutürk, her yıl tedbirsiz güneşlenme nedeniyle birçok insanda güneş yanıklarının olabildiğini ifade ederek, "Bazı vakalarda ise ölüme kadar gidebilmektedir. Güneş yanığı belirtileri kısa vadede kendini kızarıklık, yanma ve kaşıntı ile gösterse de uzun dönemde güneş lekelerine, ciltte kırışıklıkların artmasına, yaşlanmaya, cilt kanserlerine ve gözde katarakta kadar giden değişikliklere neden olabiliyor. Bazı ciltler güneş yanığına daha duyarlıdır ve kolaylıkla yanarlar. Bunlar açık tenli, kızıl saçlı, renkli gözlülerdir. Bunlar güneşe karşı duyarlı olduklarından çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Güneş yanığında bir diğer önemli olan durum da yansımalardır. Yansıma güneşin etkisinin normal zamanlara göre artığı durumdur. Yansıma olan yerler kar, kum, su, toprak ve yüksek rakımlı yerlerdir. Bu nedenle yaylalara seyahatlerde, denizde ve kumsalda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Güneşin etkisini artırıcı ilaç kullanan, sivilce nedeniyle tetrasiklin ve A vitamini derivesi kullananlar iş nedeniyle açık alanda uzun süreli çalışmak zorunda kalanların yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmaları gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

"Çocuklarda 6 aydan sonra rahatlıkla güneş koruyucu kullanılmaktadır"

Yanık bölgesine doktorların önermediği herhangi merhem, yoğurt, diş macunu, salça ve benzeri şeylerin kesinlikle sürülmemesi gerektiğini de vurgulayan Cildiye Uzmanı Kutlutürk, güneş yanığından korunmak amacıyla güneş ışınlarının dik ulaştığı 10.00-16.00 saatleri arasında güneşte kalınmaması gerektiğini söyledi. Kutlutürk, bulutlu havalarda bile güneşin içerdiği ultraviyole ışınlarının yüzde 80’inin bulutları geçerek insanları etkileyeceğinden mutlaka güneş koruyucu kremlerinin kullanılması gerektiğini dile getirerek "Yayla gibi yüksek yerlere seyahatlerde, deniz ve kumsalda etkilenme yüksek olduğundan güneş koruyucu kullanımına dikkat edilmesi. Açık renkli, uzun, sıkmayan giysilerin ve şapkaların tercih edilmesi. Cildinize uygun, doktorunuzun size tavsiye ettiği güneş koruyucu kremleri güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürerek dışarı çıkılması gerekir. Güneş koruyucuları 2-3 saat içerisinde etkisini kaybedebileceğinden 3 saatte bir koruyucu kremin tekrarlanarak kullanımı gerekir. Açık tenli ve cildi hassas olan hastalarda güçlü etkili koruyucuların seçilmesi gerekir. Çocuklarda 6 aydan sonra rahatlıkla güneş koruyucu kullanılmaktadır. İlk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması, güneş koruyucu kullanımı gerekirse yüz ve el gibi sınırlı bölgelere kullanımı tavsiye edilir. Yazın güneş keyfinin eziyete dönüşmemesinin elinizde olduğunu unutmayınız" dedi.