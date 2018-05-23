Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 10:39

Güpegündüz yaşanan hırsızlık mahalle muhtarını çileden çıkardı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık mahalle muhtarını çileden çıkardı.

Güpegündüz yaşanan hırsızlık mahalle muhtarını çileden çıkardı

23 Mayıs 2018 10:39


Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi Muhtarı Süleyman Galata, damla sulama sistemi ile sulama yapmak için su motorunu dere boyuna kurdu. Eve yemeğe giden Muhtar Galata, bir saat sonra su motoruna çalıştırmaya geldi. Su motorunu yerinde bulamayan Galata büyük şok yaşadı. Galata, jandarmaya gidip şikayetçi oldu.


Koruma sisteminin kaldırılmasına tepki gösteren Süleyman Galata, "Korumayı istemiyorlar, kim koruyacak bu milletin malını? Ziraat Odası Başkanı bile korumaya karşı geliyor. Gelsin korusun madem bu vatandaşın malını. Ben bunu vali beye de söyledim. Malkara’da korumanın kaldırılması fayda getirmedi. Malkara’da koruma yoksa bu bir siyasi çekişmedir. Gelsin Ziraat Odası korusun, biz muhtar olarak koruyamıyoruz. Bu olaylar bir değil iki değil, güpegündüz su motoru çalınıyor. 77 mahalle var jandarma ne yapsın zaten üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Önceden korucular geziyordu. Şimdi siyasi çekişmelerden dolayı koruma istenmiyor. Soruyorum, kim koruyacak bu vatandaşın malını?" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç